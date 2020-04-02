Zelenskiy, koronavirüsü Çernobil faciasına benzetti

Ulusa sesleniş videosunda Zelenskiy, “Çernobil Nükleer Santrali’ndeki kazadan sonra devlet, halkı 1 Mayıs etkinliğinde toplamıştı. O zamanlar kimse korkmuyordu, çünkü radyasyon görünmezdi. Koronavirüs de öyle, görünmüyor” dedi.

Halkı evde kalmaya çağıran Zelenskiy, “Plajları kimse çalmıyor, kumları kimse kamyonlarla götürmüyor. Parkların hiçbir yere kaybolduğu yok. Gezmeler biraz bekleyebilir” dedi ve vatandaşlardan olgun olmalarını istedi.

Günümüzde Ukrayna'ya bağlı olan Pripyat şehrinin yakınlarındaki Çernobil nükleer santralinde, 26 Nisan 1986'da korkunç bir patlama yaşanmıştı.