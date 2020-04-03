Koronavirüse yakalanan BM çalışanı sayısı 111'e çıktı

Yeni tip koronavirüse yakalanan Birleşmiş Milletler (BM) personellerinin 111'e çıktığı ve bir personelin hayatını kaybettiği açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan personel sayısının 111'e çıktığını, aralarından bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Dujarric, bugünkü basın toplantısında, "Dünya genelindeki BM çalışanları arasında 111 doğrulanan vakamız var. Sadece bir ölüm hakkında bilgim var" dedi.

Sözcü, ölüm haberini BM'nin Gıda ve Tarım Örgütü'nden geldiğini söyledi.

Dujarric, vakaların 23’ünün ABD'nin New York ve Washington kentlerinde tespit edildiği bilgisini verdi.