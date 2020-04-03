Kayıt
12:50 03 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Google, karantinayı 'denetliyor': 131 ülkede kullanıcıların konum bilgileri hükümetlerle paylaşıldı

    © REUTERS / STEFAN JEREMIAH
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1969)
    0 32
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104174/74/1041747437_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_4731f13e6016daa2d5d69546326fbf1c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202004031041747500-google-karantinayi-denetliyor-131-ulkede-kullanicilarin-konum-bilgileri-hukumetlerle-paylasildi/

    İnternet devi Google, ‘salgınla mücadele’ kapsamında karantinaya uyulup uyulmadığını denetlemek adına kullanıcılarının konum bilgilerini hükümetlerle paylaşmaya başladı. Buna göre salgından en fazla etkilenen ülkelerden İtalya'da park gezileri yüzde 94, işe gitme oranı da yüzde 63 azaldı. Türkiye'de işe gidiş yüzde 45, park keyfi de yüzde 60 düştü.

    Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek adına yapılan ‘sosyal mesafe’ uyarılarına uyulup uyulmadığını kontrol etmek isteyen hükümetlerin ‘yardımına koşan’ Google, tüm dünyadaki kullanıcılarının konum bilgilerini paylaşmayı kabul etti.

    Tartışmalı karar, Google Maps yöneticisi Jen Fitzpatrick ve Google’ın sağlık politikalarından sorumlu olan Karen DeSalvo tarafından duyuruldu.

    Şimdilik 131 ülkede geçerli olan takipte, kullanıcıların hareketlerine özel bir internet sitesi aracılığıyla ulaşılıyor, coğrafyaya göre zaman içindeki dolaşım eğilimlerinin taslağını çıkarılıyor.

    Kesin sayı yok, yüzdeler var

    Park, alışveriş merkezleri, ev ve işyerleri gibi mekânlara yapılan ziyaretler, ‘kesin giriş-çıkış sayıları’ şeklinde değil ziyaretlerde ‘yüzdelik oranlarda artış ya da azalış’ şeklinde gösteriliyor.

    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    İsrail gizli servisi koronavirüsle mücadeleye çağrıldı: Virüs taşıyanları izleyecekler
    Google Maps’teki trafik yoğunluğu verileri gibi, salgın sürecindeki insan hareketliliği de, konum bilgileri geçmişini aktifleştiren kullanıcılardan toplanan ‘kümelenmiş ve anonim’ veriler şeklinde oluyor.

    Kişisel bilgiler ifşa edilmeyecek

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcının konumu, hareketleri ve kontakları gibi kimliğini ifşa edecek bilgiler ise paylaşılmayacak.

    Fitzpatrick ve DeSalvo, “Bu raporların, salgınının nasıl yönetileceğine ilişkin kararları desteklemeye yardımcı olacağını umuyoruz. Bu bilgiler, yetkililerin önemli ziyaretlerdeki değişiklikleri anlamasına yardımcı olabilir, bu da çalışma saatleri hakkındaki önerileri şekillendirebilir veya teslimat hizmeti hakkında bilgi verebilir” dedi.

    İtalya'da yüzde 94 düşüş, abd'de ise yarı yarıya

    Bu kapsamda şirket tarafından paylaşılan ilk veriler şöyle oldu:

    • Toplamda 13 bin 915 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da park, bahçe, restoran ve sinema ziyaretleri yüzde 94 azaldı. İşe gitme oranı da yüzde 63 düştü. Market ve eczaneye gidenlerin oranınında da yüzde 85 gibi bir azalma yaşandı. 
    • 245 bin 573 toplam vakayla en yüksek bulaşma oranlarının görüldüğü ABD'de ise, ilk karantina ilan edilen eyalet olan Kaliforniya'da market ve park ziyaretleri yüzde 50 azaldı. Buna karşılık tecridi hayata geçirmemiş az sayıdaki eylatlerden biri olan Arkansas'ta bu oran sadece yüzde 29 oldu. Arkansas, en az düşüşün kaydedildiği eyalet durumunda.
    Pek çok ülke başvurdu

    Salgının yayılmasını kontrol altına almak isteyen Çin, Singapur, İsrail ve Rusya gibi pek çok ülke vatandaşlarının hareketlerini gözlemlemek için benzer yöntemlere başvurdu.

    Avrupa ve ABD’de halihazırda akıllı telefonlardan elde edilen anonim veriler hükümetlerle paylaşılıyor. Hatta mahremiyete verdiği önemle bilinen Almanya’nın da vatandaşlarını takip edebilmek için bir uygulamayı hayata geçirmeyi planladığı konuşuluyor.

    Ancak pek çok kişi, bu tarz bilgilerin otoriter rejimlerin elinde gözetimi artırma ve ifade özgürlüğünü baskılama aracına dönüşeceğini söylüyor.

    Liberal demokrasinin hakim olduğu ülkelerdeyse mahremiyetin ve dijital hakların ihlaline yol açabileceği belirtiliyor.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1969)
    Etiketler:
    Türkiye, ABD, İtalya, Park, Google, Konum bilgisi, Konum, Sosyal mesafe, Koronavirüs, Karantina, Salgın
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Maskeli İranlı çift, Kum kentinde.
    Koronavirüs salgınına karşı mücadele veren İran'dan görüntüler
    Karikatür
    ABD Dışişleri’nden vatandaşlara ‘tuvalet kâğıdını ölçülü kullanın’ çağrısı
    İnfografik
    Diğer virüslere kıyasla Kovid-19
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet