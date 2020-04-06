Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri: Rusya ve Türkiye’nin Suriye mutabakatının Libya’ya olumlu yansımasını umuyoruz

Sputnik’e konuşan Serrac, Rusya ve Türkiye’nin 5 Mart 2020’de Suriye konusunda üzerinde anlaştıkları mutabakatın Libya’daki duruma olumlu yansımasını umduğunu ifade etti.

Serrac, “Rusya ve Türkiye’nin Suriye ile ilgili mutabakatının Libya'daki duruma olumlu yansımasını umuyoruz. Bu gerçekten başarılabilir, zira Rusya'nın diğer tarafla ilişkileri ve üzerinde etkisi var” diye konuştu.

5 Mart tarihli Rus-Türk mutabakatı

Rusya ve Türkiye liderleri, İdlib’deki gerginliğin iyice tırmandığı 5 Mart'ta Moskova’da bir araya gelerek uzun bir görüşmenin ardından Suriye konusunda anlaşmaya varmıştı. Zirve sonrasında imzalanan mutabakatta taraflar 'Astana sürecine' bağlı kaldıklarını teyit etmiş ve o gece yarısından itibaren tüm askeri faaliyetlerin durdurulacağını duyurmuştu.

Taraflar ayrıca stratejik öneme sahip M4 karayolunda Rus-Türk ortak devriyelerin başlatılmasını da kararlaştırmıştı.