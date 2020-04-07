Hindistan bazı ilaçların ABD'ye ihracat yasağını kaldırdı

Hindistan, sıtma için geliştirilmiş olmasına rağmen koronavirüs tedavisinde denenen ‘hidroksiklorokin’ başta olmak üzere bazı ilaçların ABD'ye ihracatı üzerindeki yasakların kaldırıldığını duyurdu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Anurag Srivastava, iç piyasanın ihtiyacından fazla miktarda ilacın bulunduğunun anlaşılması üzerine aralarında ‘hidroksiklorokin’in de bulunduğu 24 ilaç bileşeninin ve bunlardan yapılan ilaçların ihracat yasağının kaldırılması kararı alındığı belirtildi.

Yazılı bir açıklama yapan Srivastava, “Salgının insani boyutları göz önünde bulundurulduğunda, Hindistan, parasetamol ve hidroksiklorokin gibi ilaçların tüm komşu ülkelerimize uygun miktarlarda ve kapasitemize bağlı olarak dağıtılmasına izin vermeyi kararlaştırdı. Bu temel ilaçları özellikle salgından kötü etkilenen bazı ülkeler de tedarik ediyor olacağız” dedi.

Trump’ın tehdidinden sonra karar alındı

ABD basınındaki habere göre, söz konusu yasak ABD Başkanı Donald Trump 'ın Hindistan'ın kendilerine hidroksiklorokin göndermemesi durumunda buna karşılık verecekleri tehdidinin ardından kaldırıldı.

Trump, dün düzenlediği basın toplantısında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile söz konusu ilaçlar üzerindeki ihracat yasağının kaldırılmasıyla ilgili konuştuğunu söylemişti. Trump "İlaçların gelmesine izin vermezse tabii ki bunun bir karşılığı olabilir" demişti.

Konuyu ‘politikleştirmeyin’

Ancak Anurag Srivastava, herhangi bir spekülasyona ya da konunun ‘politikleştirilmesi’ girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

ABD'li sağlık yetkilileri, koronavirüse karşı etkili olduğu kanıtlanmamış olmasına rağmen, ‘hidroksiklorokin’in bu salgının tedavisinde kullanılabileceğini öne sürmüştü.

Bloomberg'in haberine göre Çin, Güney Kore ve bazı Avrupa ülkeleri de koronavirüs hastalarının tedavisinde bu ilacı tavsiye ediyor. Hindistan da sağlık çalışanlarına ‘önleyici bir yöntem’ olarak ilacın düzenli şekilde alınması çağrısı yapmıştı.