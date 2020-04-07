BM'den Trump'ın DSÖ'ye yönelik koronavirüs eleştirisine yanıt

Dujarric, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Trump'ın DSÖ'ye yönelik sert eleştirilerine cevap verdi.

''DSÖ, Tedros Adhanom Ghebreyesus liderliğinde Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda muazzam işler yapıyor ve ülkelere destek veriyor.'' diyen Dujarric, örgütün uluslararası sağlık sisteminin gücünü gösterdiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, DSÖ'nün salgınla mücadelede ''batırdığını'' belirterek, ''DSÖ, büyük oranda ABD tarafından finanse edilmesine rağmen her nedense hala Çin odaklı. Bu duruma bir el atacağız. İyi ki Çin'e sınırların açık tutulması yönündeki tavsiyelerini kabul etmemişim. Neden bize böylesine hatalı bir öneride bulunurlar ki?'' değerlendirmesinde bulunmuştu.