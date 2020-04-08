Kutsal Ateş, Paskalya arifesinde İsrail'den Moskova'ya ulaştırılacak

İsrail Dışişleri Bakanlığı Diaspora ve Dünya Dinleri Dairesi Başkanı Akiva Tor, Kutsal Ateş’in Paskalya arifesinde Moskova da dahil olmak üzere Ortodoks ülkelerinin başkentlerine ulaştırılacağını söyledi.

Sputnik’e konuşan Akiva Tor, Kutsal Ateş'i kutsama töreninin 18 Nisan Cumartesi günü Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde yapılacağını belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle kutsama törenine hacıların alınmayacağını vurgulayan Tor, şu ifadeleri kullandı:

"Bu İsrail hükümetinin kararı. Bunu nasıl yapacağımızı düşündük. Bu genellikle dünyanın dört bir yanından 20-30 bin kişinin katıldığı bir törendir. Bu yılki tören Kutsal Kabir, Ortodoks kiliseleri, Ermeni Kilisesi, Kıpti ve Suriye Ortodoks Kilisesi temsilcilerinden oluşan yaklaşık on kişinin katılacağı çok daha küçük bir tören olacak. Kilisede ayrıca, ateşin kutsama törenini Hıristiyan dünyasına yayınlayacak fotoğrafçılar ve operatörler de bulunacak."

Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi, Kutsal Topraklardaki diğer kiliseler gibi, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Kutsama töreninden sonra, Yunan Ortodoks Kilisesi temsilcileri ateşi Eski Kudüs'ün Yafa Kapısı'na getirerek aralarında Rusya delegasyonunun da bulunduğu diplomatik delegasyonlara teslim edecek.

Akiva Tor, bazı Ortodoks ülkelerin Kutsal Ateş’i taşımak için uçak göndereceğini belirterek, şunları söyledi:

"Uçakların bu amaç için Ben Gurion Havaalanı’na inmesine izin verilecek, ancak içindeki insanlar dışarı çıkamayacak. Kapıları açacak, Kutsal Ateş’i alacak ve ülkelerine götürecekler."

Kutsal ateş, Mesih'in dirilişinin mucizevi ışığını sembolize ediyor. İnananlar, Ortodoks Patriği, din adamları ve binlerce hacının duasıyla Kuvuklia'da (Kutsal Kabir’in üstündeki şapel) mucizevi bir şekilde göründüğüne inanıyor. İnananların mucize dediği yakınsama, her yıl Ortodoks Paskalyası arifesinde gerçekleşiyor. Bu yıl, Büyük Cumartesi (Paskalya'dan bir gün önce) 18 Nisan'a denk geliyor.