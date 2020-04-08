Malta'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Malta Başbakan Yardımcısı Chris Fearne, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fearne, düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybeden hastanın 92 yaşında ve başka sağlık problemlerinin de olduğunu belirterek, "Ne yazık ki bu ilk ve son ölüm olmayacak. Dünyada neler olduğunu görebiliriz ve Malta bir istisna değil" ifadelerini kullandı.

Fearne, açıklamasında "Aramızdaki en savunmasız kişileri korumalıyız. Önümüzdeki hafta sonu normalde ailelerin Paskalya kutlaması nedeniyle evde buluşmaları bir vesiledir, ancak sizden bu yılki kutlamalardan vazgeçmenizi rica ediyorum" diye konuştu.

Yerel medyanın aktardığına göre hayatını kaybeden yaşlı kadın ülkenin Gozo bölgesinde yaşıyordu.

Malta'da ilk Kovid-19 vakası 7 Mart'ta görülmüş, o günden beri toplamda 299 vaka tespit edilmişti.