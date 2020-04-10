DSÖ Genel Direktörü tehdit edildiğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, DSÖ'nün yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi konusundaki olumsuz açıklamalarını yorumlayan Ghebreyesus, "Şahsıma yönelik üç aydır süren saldırılardan bahsetmek isterim. Bana yönelik acımasız veya ırkçı yorumlar... Hatta ölüm tehditleri. Umurumda değil. Kişisel olduğunda, ölüm tehdidi bile umrumda değil, cevap bile vermiyorum. Ancak, örgüte hakaret olduğunda, buna kayıtsız kalınamaz" ifadelerini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü, Washington'dan yapılan eleştirilerle ile ilgili soruyu yanıtlamayı red ederek şunları söyledi:

"Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Zaman kaybetmemeliyiz ve birbirimize parmak sallamamalıyız. Birleşmemiz gerekiyor. Eğer birliği sağlayamazsak daha da kötü durumlarla karşılaşırız."

Ghebreyesus ayrıca, DSÖ'nün politikayla uğraşmadığını da sözlerine ekledi.