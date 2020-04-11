Rus senatör: Avrupa'da karantina önlemlerinin erken kaldırılması ikinci bir ölümcül dalgaya neden olabilir

Rus senatör Aleksey Puşkov, Avrupa ülkelerindeki karantina önlemlerinin erken kaldırılmasının, yeni bir yayılma dalgasına neden olabileceğini söyledi.

Rus senatör Aleksey Puşkov, Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan karantina önlemlerinin erken kaldırılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Puşkov, şu ifadeleri kullandı:

"Tünelin sonu ışık: İtalya, İspanya ve Fransa'da salgın düşüşe geçti, ancak sona ermesi hala çok uzak. Karantina önlemlerinin çok erken kaldırılması ikinci bir ölümcül dalgaya neden olabilir. Bu ülkelerin hataları ve doğrularını deneyimleme ve inceleme fırsatımız var. Salgının tek bir mantığı var."

Cuma günü, Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Profesör Silvio Bruzaferro, İtalya'da koronavirüsün yayılmasının yavaşlama eğilimini doğruladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısı hafta boyunca azaldı. Koronavirüs ile hastaneye yatırılan hasta sayısında azalma gözlemleniyor. Bir gün önce Başbakan Giuseppe Conte, koronavirüsün ülkede yayılmasını engellemek için önlemlerin 3 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

İspanya'da 9 Nisan'a kadar, hayati önemde olmayan tüm faaliyetler durduruldu. Karantina 26 Nisan'a kadar uzatıldı. Vatandaşlar sadece istisnai durumlarda evden çıkma hakkına sahip: Yiyecek ve ilaç satın almak, hastaneye gitmek, işe gitmek.

Fransa'da kafeler, restoranlar, sinemalar ve mağazalar kapatıldı. 17 Mart'tan bu yana, insanların hareket alanlarına sıkı kısıtlamalar getirildi. 15 Nisan'a kadar geçerli olan kendini izole etme uygulamasının üçüncü haftası sona eriyor. Yetkililer, oto izolasyon uygulamasının uzatılması ihtimalini dışlamıyor.