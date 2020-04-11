Roscosmos Başkanı Rogozin, Twitter'da Elon Musk ile tartıştı: Talimatlara ihtiyacımız yok

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin ile SpaceX havacılık şirketinin kurucusu ve Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter’da tartıştı.

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, daha önce yaptığı açıklamada Rusya'nın, ABD'li şirketlerin dampinginden dolayı uzay pazarındaki fiyatları yüzde 30 azaltacağını belirtmişti.

Rogozin, SpaceX roketinin fırlatılmasının piyasa fiyatının yaklaşık 60 milyon dolar olduğunu, ancak NASA'nın 1.5-4 kat daha pahalıya mal ettiğini ifade etmişti.

Elon Musk, bu açıklama üzerine Twitter'dan "Rusya’nın uzaydaki sorunu, SpaceX’in aksine yeniden kullanılabilir roketlerinin olmamasıdır" diye yanıt verdi.

SpaceX rockets are 80% reusable, theirs are 0%. This is the actual problem. — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2020

Rogozin ise bunun üzerine Roscosmos’un, Washington’un talimatlarına gerek duymadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Uzay aracı fırlatma pazarında adil bir mücadele yerine, bize karşı yaptırım uygulanması için lobi yapıyor ve dampinge başvuruyorlar. Fırlatma hizmetinin gerçek fiyatı sorulduğunda kızarıyorlar ve cevap vermek yerine hasırın üzerine gölge çekmeye çalışıyorlar."

Rogozin ayrıca, ABD’li ortakların bu davranışının onların sinizm ve ikiyüzlülüğünü gösterdiğini kaydetti.