Twitter'a erişim problemi

Downdetector verilerine göre, Avrupa, Rusya, Türkiye, Asya, Latin ve Kuzey Amerika'daki Twitter kullanıcıları, platforma erişim sıkıntısı yaşıyor.
Ayrıntılar geliyor...
Türkiye'de saat 01.40 itibarı ile bazı kullanıcıların Twitter'a erişim sağlamada sıkıntı çektiği bildirildi. Herhangi bir erişim engeli bulunmazken, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Downdetector verilerine göre, Avrupa, Rusya, Türkiye, Asya, Latin ve Kuzey Amerika'daki Twitter kullanıcıları, platforma erişim sıkıntısı yaşıyor.
Ayrıntılar geliyor...
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