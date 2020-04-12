Ermenistan’da bir kişi parlamento binasının önünde ağzını dikti

Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı, başkent Erivan’da bir vatandaşın ailevi ve sosyal sorunlar nedeniyle parlamento binasının önünde ağzına dikiş attığını bildirdi.

Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, başkent Erivan’da 29 yaşında bir adamın ailevi ve sosyal sorunlar nedeniyle parlamento binasının önünde ağzına dikiş attığı belirtildi.

Olayla ilgili sinyalin Ermenistan Ulusal Kriz Yönetim Merkezi’ne dün yerel saatle 16.52’de (TSİ ile aynı) ulaştığı belirtilen açıklamada, merkezin acil müdahale ekibinin ve bir psikoloğun olay yerine gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Ulusal Meclis (Parlamento) binasının yakınında park edilen Opel marka bir otomobilde 1991 doğumlu Migran M. adlı bir vatandaşın, ailevi ve sosyal sorunlar yaşadığı gerekçesi ile dudaklarının bir kısmını diktiği anlaşıldı. Kendisine psikolojik destek verildi” ifadeleri kullanıldı.

Olay yerine ayrıca bir ambulansın da intikal ettiği kaydedilen açıklamada, sağlık yardımı almak istemeyen vatandaşın polis karakoluna götürüldüğü ifade edildi.