DSÖ: Dünya genelinde 70 aşı çalışması var, 3'ü umut veriyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüse karşı 70 aşı çalışmasının bulunduğunu, bunlardan üç tanesinin umut verici olduğunu ve ikisinin insanlar üzerinde test edilmeye başladığını açıkladı.

Koronavirüsün tedavisi için zamana karşı verilen yarış devam ederken Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) sevindirici haber geldi.

Dünya genelinde 70 farklı aşı çalışması yapıldığını belirten DSÖ, bunlardan üçünün öne çıktığını ve insanlı testlere başlandığını duyurdu.

Test süreci hızlandırıldı

Bu çalışmalardan ilki, salgının merkezi Çin'deki Beijing Teknoloji Enstitüsü ve Hong Kong merkezli CanSino Biologics şirketi tarafından yürütülüyor. Bu aşıda Faz 2 aşamasına geçildi. CanSino, geçen ay insanlı testlerin başlaması için Çinli yetkililerden onay aldıklarını duyurmuştu.

Diğer iki aşı ise ABD'deki Moderna ve Inovio Pharmaceuticals adlı şirketler tarafından geliştiriliyor. Her iki şirket de insan testlerinde ilk aşamaya geçti. Moderna, hayvanlar üzerinde yapılacak testleri atlayıp insanlı testlere başlamak için geçen ay onay almıştı. Inovio da bu testlere geçen hafta başladı.

Öte yandan Pfizer ve Sanofi gibi ilaç sanayinin önde gelen şirketlerinin de klinik öncesi aşamada olduğu belirtildi.

2021'e hazır

Koronavirüs aşısının geliştirilmesinin 2021'i bulması bekleniyor.

Normalde bir aşının piyasaya sürülmesi 10-15 yıl gibi bir zaman alıyor ancak salgının boyutu nedeniyle bir hayli hızlanan araştırmalarla uzmanlar bu süreyi kısaltmayı hedefliyor.