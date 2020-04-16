'Ruslar martta Türkiye’de gayrimenkul alımlarında üçüncü sıraya yerleşti'

Rus Lenta.ru sitesinin aktardığına göre, Mart 2020’de Türkiye’de en çok gayrimenkul satın alan yabancılar arasında Rusya vatandaşları ilk üç sırada yer aldı. İran ve Irak vatandaşlarından sonra Türkiye’yi en çok Ruslar tercih etti.

Lenta.ru’nun Turk Estate şirketinin verilerine dayandırdığı haberine göre, koronavirüse rağmen mart ayında Rusya vatandaşlarına yaklaşık 109 bin gayrimenkul satıldı. Satılan evlerden 34 bini yeni inşa edilen evler.

Uzmanlar, “Elbette şu an çok büyük bir talep olduğundan bahsetmek mümkün değil. Yabancı vatandaşlara satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 düştü. En çok satın alanlar arasında İran, Irak ve Rusya vatandaşları bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Gayrimenkullerin en çok tercih edildiği yerler ise İstanbul, Antalya ve Ankara oldu.