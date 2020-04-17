Salgın ilan edildiğinden beri UUİ’den ilk dönüş: İki astronot ve bir kozmonot Dünya’ya iniş yaptı

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) Rus bir kozmonot ve NASA’dan iki astronot, koronavirüs salgını ile mücadele eden Dünya’ya güvenli iniş yaptı. Salgının ilan edilmesinden beri bu, istasyondan yapılan ilk dönüş oldu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) martta küresel salgın ilan etmesinden beri UUİ’deki mürettebat ilk kez Dünya’ya dönüş yaptı. Rus kozmonot Oleg Skripoçka ile ABD’li Andrew Morgan ve Jessica Meir, Kazakistan’a güvenli şekilde indi.

Rus uzay ajansı Roscosmos, Twitter’da “Evinize hoş geldiniz Oleg Skripoçka, Andrew Morgan ve Jessica Meir!” açıklamasında bulundu.

Mürettebata koronavirüs testi

Mürettebatın Kazakistan’ın Jezkazkan kentine yaptığı iniş öncekilerle aynı şekilde seyretti, ancak salgın nedeniyle görev tamamlanma protokolünde bazı değişikliklere gidildi.

Roscosmos, iniş bölgesinde bekleyen kozmonot ve astronotların koronavirüs testinden geçirildiğini ve koruyucu kıyafetler giyeceklerini duyurmuştu.

Mürettebat ayrıca iniş sonrasında Rusya ve ABD’ye dönüş için her zaman gittikleri Karaganda Havalimanı’na gitmeyecek. Zira havalimanı koronavirüs nedeniyle kapalı. Bunun yerine Skripoçka, UUİ’ye fırlatma işlemlerinin yapıldığı Baykonur Uzay Üssü’nden Rusya’ya uçacak. NASA’dan astronotlar da araçla birkaç saatlik yolculuğun ardından Kızılorda kentinden bir uçakla ülkelerine dönecek.

Специалисты завершили эвакуацию экипажа пилотируемого корабля #СоюзМС15 из спускаемого аппарата.

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Specialists have finished recovering the #SoyuzMS15 crew from the descent module. pic.twitter.com/D62xlWHL6m — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 17, 2020

‘Dünya’da UUİ’dekinden daha izole hissedeceğim’

UUİ’den ayrılmadan önce yaptığı bir açıklamada Jessica Meir, uzun süre Dünya’dan uzak kaldıktan sonra ailesi ve dostlarıyla sarılmaktan feragat etmenin zor olacağını söylemişti.

Christina Koch ile birlikte sadece kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren Meir, Dünya’da uzayda olduğundan daha izole hissedeceğini ifade etmişti.

UUİ, Rusya ile Batı arasındaki işbirliğinin nadir bir örneği ve 1998’den beri Dünya’nın yörüngesinde duruyor.

Командир корабля #СоюзМС15 Олег Скрипочка доложил Генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину (@Rogozin) о возвращении российского-американского экипажа на Землю.



Экипаж чувствует себя нормально. Перегрузка на отдельных участках спуска корабля составляли до 4G. pic.twitter.com/pt7rMHfJKh — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 17, 2020

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