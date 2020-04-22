Greta, Dünya Günü dolayısıyla çağrı yaptı: Hem salgınla hem de iklim kriziyle mücadele etmeliyiz

22 Nisan Dünya Günü nedeniyle düzenlenen bir video konferansa katılan 17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs salgınıyla ve iklim kriziyle aynı anda mücadele etmek gerektiğini söyledi.

'İklim krizi böyle zamanlarda bile yavaşlamıyor'

Thunberg, “Bugün Dünya Günü ve bu bize, iklim ve çevresel acil durumun hâlâ devam ettiğini hatırlatıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele ederken aynı zamanda iklim krizi ve çevresel acil durumla da mücadele etmeliyiz çünkü bu iki krizi de derhal çözmeliyiz” dedi.

Salgın nedeniyle bilim insanlarını ve uzmanları dinlemenin şimdi çok daha fazla önem kazandığını vurgulayan Thunberg, “Bu tüm krizler için geçerli, ister koronavirüs krizi olsun ister iklim krizi, ki iklim krizi hâlâ devam ediyor ve yavaşlamıyor, bunun gibi zamanlarda bile” ifadelerini kullandı.

Greta, geçen ay koronavirüse yakalanmış olabileceğini ve yayılmasını önlemek için kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

Dünya çapında karantinaya girilmesinin çevre üzerinde göreceli olumlu etkileri gözlemleniyor. Pek çok bölgede hava kirliğinde azalma görülüyor, suların daha berrak hale geldiği belirtiliyor ve hatta karbon emisyonlarının düştüğü kaydediliyor.

Dünya Günü nedir?

Dünya Günü, ilk olarak 1969’da ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenen UNESCO Dünya Konferansı'nda dünyanın karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla özel gün düzenlenmesi fikri sonucu ortaya çıkmıştı.