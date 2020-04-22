Kovid-19'la mücadele için Türkiye'nin yaptığı yardımlar

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Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele için başka ülkelere en çok yardım gönderen ülkelerden biri.
Bugüne kadar Türkiye, yardım talebinde bulunan 104 ülke ile uluslararası örgütten 34’üne Kovid-19 salgının yayılmasının önlenmesi için insani ve tıbbı yardım malzemelerini gönderdi. Türkiye’nin yaptığı yardımlar ve ülkelerin verdiği tepkiler, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
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