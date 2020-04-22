Kovid-19'la mücadele için Türkiye'nin yaptığı yardımlar

Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele için başka ülkelere en çok yardım gönderen ülkelerden biri.

Bugüne kadar Türkiye, yardım talebinde bulunan 104 ülke ile uluslararası örgütten 34’üne Kovid-19 salgının yayılmasının önlenmesi için insani ve tıbbı yardım malzemelerini gönderdi. Türkiye’nin yaptığı yardımlar ve ülkelerin verdiği tepkiler, Sputnik’in hazırladığı infografikte.