Kim'in sağlığına dair bir yorum da 'can dostu' Rodman'dan: Umarım sadece söylentidir

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağlık durumunun ağır olduğuna dair iddialar üzerine konuşan, 'sıkı dostu' eski NBA yıldızı Dennis Rodman, “Umarım sadece söylentidir” dedi.

Kim Jong-un’un 'sıkı dostu' eski NBA yıldızı Dennis Rodman, Kuzey Kore liderinin geçirdiği kalp ameliyatının ardından sağlık durumunun ağırlaştığı yönündeki spekülasyonları değerlendirdi.

TMZ’ye konuşan Rodman, “Mareşal Kim Jong-un’un hasta olduğu umuyorum ki sadece bir söylentidir, Umarım yakında daha fazlasını öğrenirim” dedi.

Rodman, “Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti ve ABD arasında hâlâ yapmamız gereken çok şey var. Eğer iyi hissetmiyorsa onun hızlıca iyileşmesi için dua ediyorum, böylece arakdaşlarımın ikisi de (Donald Trump ve Kim) barışçıl bir başarıya doğru devam edebilirler” ifadelerini kullandı.

'Barış elçisi'

Kim Jong-un'un 15 Nisan'da ülkenin kurucusu olan dedesi Kim Il-sung'un doğum yıldönümü nedeniyle düzenlenen ve ülkenin en önemli etkinlikleri arasında yer alan kutlamalara katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

Kim’in sağlık durumuyla ilgili iddialar ilk olarak CNN tarafından dile getirilmişti. CNN, ABD’li yetkililerin açıklamalarını dayanak göstermişti.

Ancak Güney Koreli yetkililer bunu doğrulayamadıklarını ve ‘Kuzey Kore’de ‘olağandışı bir durum’ tespit etmediklerini duyurmuştu. Benzer şekilde Çinli yetkililer de haberlerin doğruluğundan şüphelendiklerini açıklamıştı.