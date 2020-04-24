Saakaşvili’ye Ukrayna’da ikinci şans: Başbakan yardımcısı olarak siyasete geri dönecek

Kendi ülkesinde de ‘yolsuzluğun köküne kibrit suyu dökmek için’ yönetim kademelerinde yer aldığı Ukrayna’da da 'barınamayan' eski Gürcistan lideri Mihail Saakaşvili, Kiev’de siyasete geri dönüyor. Şaakaşvili’nin, Ukrayna hükümetinde başbakan yardımcısı olarak alması bekleniyor.

Şaakaşvili, Ukrayna’nın siyaset sahnesinde son olarak, eski devlet başkanı Pyotr Poroşenko’nun kendisini tutuklayıp ülkeden sınır dışı etmek üzere gönderdiği polislere karşı koyarken verdiği görüntülerle yer almış bir isim.

Ukrayna’nın devlet başkanlığı makamını Poroşenko’nun elinden alan yeni lider Vladimir Zelenskiy’nin ise Saakaşvili’ye ikinci bir şans vereceği belirtiliyor.

Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy’in kendisine Ukrayna’nın reformdan sorumlu başbakanı olma görevini teklif ettiğini söyleyen Saakaşvili, görevi kabul ettiğinin sinyalini de verdi.

Bunun yanında, söz konusu görevlendirmenin, Ukrayna parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor.

Görevini kötüye kullanma suçlamasıyla kendi ülkesi Gürcistan’da yargılanıp vatandaşlığı elinden alınan Saakaşvili, 2015’te Ukrayna siyaset sahnesinde Odessa valisi olarak belirmiş, dönemin devlet başkanı Poroşenko’nun yakın müttefiklerinden birisi olmuştu.

Ancak iki siyasetçinin arası bir süre sonra açılmış, ‘anlamlı reformlar gerçekleştirememekle’ itham edilen Saakaşvili’nin Ukrayna vatandaşlığı, Poroşenko tarafından elinden alınmıştı.

Saakaşvili’nin Ukrayna vatandaşlığı geçen yıl Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından geri verilmişti.

Eski Gürcistan liderinin Ukrayna’nın siyaset sahnesine geri dönmesi, ülkede bazı kesimler tarafından kuşkuyla karşılanıyor. Zira Ukrayna liderinin Saakaşvili’ye hükümette yer alması teklifini götürmekle ‘başına iş açtığı’ yorumları yapılıyor.