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    Dünyadaki seyahat noktalarının yüzde 96'sında kısıtlamalar uygulanıyor

    © REUTERS / AMMAR AWAD
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Küresel salgın: Koronavirüs vakaları 1,5 milyonu aştı (167)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202004241041901540-dunyadaki-seyahat-noktalarinin-yuzde-96sinda-kisitlamalar-uygulaniyor/

    Dünya Turizm Örgütü raporuna göre, koronavirüs salgını nedeniyle dünyadaki seyahat noktalarının yüzde 96'sına denk gelen 209 destinasyonda bu ay itibarıyla seyahat kısıtlamaları uygulanıyor.

    Kovid-19 salgını dünyayı etkisi altına almayı sürdürürken, ülkelerin virüsün yayılmasını önlemek için aldığı tedbirlerin başında gelen seyahat kısıtlamaları turizmi de etkiliyor.

    UNWTO'nun Kovid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamalarına ilişkin yayımladığı raporda, bu kısıtlamaların güncel durumuna ilişkin bilgiler verilirken, tarihteki hiçbir olayın koronavirüs kadar seyahatleri etkilemediği belirtiliyor.

    Rapora göre, nisan ayı itibarıyla dünya genelindeki seyahat destinasyonlarının yüzde 96'sına denk gelen 209 noktaya seyahat kısıtlamaları uygulanıyor.

    Uygulamalar ülkelere göre farklılık gösteriyor

    Seyahat kısıtlamalarının uygulanma şekli ise ülkelere göre farklılık gösteriyor. 90 ülke turistlere sınırlarını tamamen kapatırken, 44 ülke de belirli ülkelerden ziyaretçi kabul ediyor.

    Dünyadaki turizm destinasyonlarının yüzde 43'ünde ülkeler sınırlarını tamamen ya da kısmi olarak kapatırken, yüzde 27'sinde uçuşlar tamamen ya da kısmi olarak ertelemiş durumda.

    Seyahat noktalarının yüzde 21'inde geliş destinasyonlarına özel kısıtlamalar uygulanıyor. Yüzde 9'unda ise karantina, kişisel izolasyon, vize tedbirleri, belirli uyruklardan yolculara seyahat yasakları ve sağlık sertifikası talepleri gibi farklı uygulamalara gidiliyor.

    Bölgesel bazda ise seyahat kısıtlamaları Afrika, Asya Pasifik ve Orta Doğu'daki seyahat noktalarının tamamında uygulanırken, bu oran Avrupa'da yüzde 93 ve ABD'de yüzde 92 olarak kayıtlara geçti.

    Kısıtlamalar, vaka sayısı ve 'pandemi' ilanıyla yükseldi

    Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19'u 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' olarak ilan ettiği 30 Ocak'ta, 11 seyahat noktasında Çin üzerinden gelen yolcuların seyahatlerini kısıtlamaya yönelik tedbirler alındı.

    Ekonomi raporu
    © Sputnik /
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    Yaklaşık bir hafta sonra bu sayı yaklaşık 4 kat artarak 40'a ulaştı. Şubat ortası itibarıyla da çoğunluğu Asya Pasifik bölgesinde bulunan 62 noktada kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

    Kovid-19 salgınının yayılma hızı arttıkça tedbirler uygulayan ülke sayısı da hızla yükseldi. WHO'nun 11 Mart'ta, Kovid-19'u 'pandemi' olarak ilan etmesi de kısıtlama uygulayan ülke sayısını artıran bir diğer etken oldu.

    9-24 Mart döneminde bu kısıtlamayı uygulayan ülke sayısı 81'den 181'e çıktı. 24 Mart-6 Nisan döneminde de kısıtlama uygulanan seyahat noktalarına 28 daha eklendi. 

    Uluslararası turizm gelirlerinde 300-450 milyar dolarlık düşüş beklentisi

    Rapora göre, hem arz hem de talep açısından turizm, salgından en kötü etkilenen sektörler arasında yer alacak. Ocak ayında bu yılki uluslararası yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 3-4 yükselmesi beklenirken, şu durumda bu tahmin yüzde 20-30 düşüş şeklinde revize edildi.

    2019'da 1.46 milyar olan uluslararası ziyaretçi sayısının bu yıl 290 ila 440 milyon azalması bekleniyor. Uluslararası ziyaretçi sayısı, 2003'teki SARS virüsünün etkisiyle 3 milyon, 2009'daki küresel ekonomik kriz nedeniyle de 37 milyon azalmıştı.

    Kovid-19 salgınının, uluslararası turizm gelirlerinde de 300 ila 450 milyar dolarlık bir zarara yol açması öngörülüyor. Söz konusu rakamın 2019'daki toplam turizm geliri olan 1,5 trilyon doların yaklaşık 3'te biri olduğu belirtiliyor.

    Turizm gelirlerinde kaydedilen düşüş, 2009 yılında küresel ekonomik kriz nedeniyle 88 milyar dolar gerilemişti.

    Konu:
    Küresel salgın: Koronavirüs vakaları 1,5 milyonu aştı (167)
    Etiketler:
    Ekonomi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Orta Doğu, Asya, Afrika, Turizm, Seyahat, Koronavirüs, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)
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