Saakaşvili: Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanmasını destekliyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in başbakan yardımcılığı teklifini kabul eden eski Gürcistan Devlet Başkanı ve Odessa Valisi Mihail Saakaşvili, Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanmasından yana olduğunu söyledi.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'yla arasının açılmasının ardından uzun süren bir sessizlik dönemine giren Saakaşvili, Zelenskiy'den aldığı başbakan yardımcılığı teklifiyle beraber yine adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Alman Deutsche Welle'ye konuşan Saakaşvili, Ukrayna ile Rusya arasında barış sağlanmasının destekçisi olduğunu belirtti.

'Şu anda bu çok kolay değil'

Saakaşvili, "Rusya'yla barış yapılmasını tamamen destekliyorum ancak bu barışın sağlanması için çeşitli şartlar var ve şu anda bu çok kolay değil" dedi.

Zelenskiy'in Rusya'ya taviz vermeye hazır olduğunu düşünmediğini kaydeden Saakaşvili, "Şu anda Zelenskiy'in attığı tüm adımlar, bağımsız Ukrayna devletini koruduğunu ortaya koyuyor" yorumunu yaptı.

Poroşenko'yla arası açılmıştı

Görevini kötüye kullanma suçlamasıyla kendi ülkesi Gürcistan’da yargılanıp vatandaşlığı elinden alınan Saakaşvili, 2015’te Ukrayna siyaset sahnesinde Odessa valisi olarak belirmiş, dönemin devlet başkanı Poroşenko’nun yakın müttefiklerinden birisi olmuştu.

Ancak iki siyasetçinin arası bir süre sonra açılmış, ‘anlamlı reformlar gerçekleştirememekle’ itham edilen Saakaşvili’nin Ukrayna vatandaşlığı, Poroşenko tarafından elinden alınmıştı.

Saakaşvili’nin Ukrayna vatandaşlığı geçen yıl Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından geri verilmişti.

Eski Gürcistan liderinin Ukrayna’nın siyaset sahnesine geri dönmesi, ülkede bazı kesimler tarafından kuşkuyla karşılanıyor. Zira Ukrayna liderinin Saakaşvili’ye hükümette yer alması teklifini götürmekle ‘başına iş açtığı’ yorumları yapılıyor.