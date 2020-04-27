Rus vekil Taysayev: Kuzey Kore Büyükelçiliği, Kim'in hasta olduğuna dair resmi bilgiye sahip değil

Rusya Komünist Partisi vekili Kazbek Taysayev, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hastalığı hakkında dün Kuzey Kore'nin Moskova Büyükelçiliği'yle konuştuğunu ve konuya ilişkin resmi bilgi bulunmadığını söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim'in ağır bir hastalık geçirdiğine ve hatta öldüğüne dair iddialar uluslararası basında geniş yer bulurken Rus vekil Taysayev, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN, Kim'in durumunun ciddi olduğunu iddia etmişti

Rus basınına konuşan Taysayev, "Dün Kuzey Kore Büyükelçiliği ile konuştum. Bildiğiniz gibi Kim'in sağlığıyla ilgili birtakım haberler çıktı. Biz sadece resmi bilgileri esas alıyoruz ve Kuzey Kore liderinin hasta olduğuna dair resmi bilgi bulunmuyor" dedi.

CNN kanalı, Kim Jong-un'un kalp ameliyatı geçirdiğini ve 'ciddi bir tehlike altında olduğunu' öne sürmüştü.

Güney Kore ise, 'Kuzey Kore'de özel bir hareket tespit edilmediğini' söyleyerek Kim'in sağlığı üzerindeki korkuları azaltmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz günlerde iddialar hakkında yorumda bulunmuş, "İyi olmasını diliyorum" diyerek, Kim ile iyi bir ilişkilerinin olduğunu söylemişti.