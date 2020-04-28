Ukrayna: Çernobil bölgesindeki yangınlar kontrol altına alındı

Çernobil Nükleer Santrali’nin bulunduğu bölgedeki turbalıklarda yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, başkent Kiev ve Çernobil bölgesindeki radyasyon düzeyinin doğal seviyede olduğu kaydedildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 221 kişinin ve 43 aracın katıldığı bildirildi.

Daha önce, Çernobil Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede 4 Nisan’da başlayan yangının 14 Nisan’da söndürüldüğü açıklanmıştı. Anız yakma sonucu çıkan yangının dumanı başkent Kiev semalarını kaplamıştı.

Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 Numaralı reaktöründe 26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen patlama sonucunda çevreye radyasyon yayılmasıyla, dünya tarihindeki en büyük çevre felaketi meydana gelmişti. Çernobil Nükleer Santrali'nin tamamı ise 2000 yılında kapatılmıştı.