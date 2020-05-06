Twitter’a yeni özellik: Dilinize dikkat edin

Twitter, dün yaptığı açıklamada, platformdaki konuşmaları ‘temizlemek’ için yeni bir özelliği test etmeye hazırlandığını açıkladı.

When things get heated, you may say things you don't mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful. — Twitter Support (@TwitterSupport) May 5, 2020

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Açıklamaya göre, platform artık başka bir tweet'e yanıt verdiklerine kullanıcılara cevabın ‘rahatsız edici veya incitici' bir dil içerip içermediğini soracak.

Kullanıcı yanıt verdiğinde, tweet'indeki kelimelerin daha önce bildirilen bir gönderiye benzeyip benzemediği sorulacak.

Twitter, kullanıcılar ve teknoloji tarafından kurallara aykırı olarak işaretlenen, nefret dolu ve küfürlü içeriği temizlemek için uzun süredir baskı altında.

'Anın heyecanına kapılıp daha sonra pişman olabilirler'

Twitter'ın küresel çapta sitenin güven ve güvenlik politikalardan sorumlu başkan Sunita Saligram, Reuters'a yaptığı açıklamada, " İnsanların bir şeyleri paylaşmadan önce davranışlarını ve dillerini tekrar düşünmelerini teşvik etmeye çalışıyoruz, çünkü genel olarak o anın heyecanına kapılıp daha sonra pişman olacakları bir şeyleri söyleyebilirler" diye konuştu.

Twitter tests telling users their tweet replies may be offensive https://t.co/JUfFXZUjuj pic.twitter.com/MnIcb0Kpub — Reuters (@Reuters) May 5, 2020

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Twitter kuralları, kullanıcıların diğer kullanıcılara iftira atmalarına veya onlara karşı cinsiyetçi, ırkçı ve aşağılayıcı bir dil kullanmalarına izin vermiyor.