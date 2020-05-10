Kayıt
17:28 10 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Akıllı telefon

    Yılın ilk çeyreğinde en çok satan telefonlar belli oldu: iPhone yine birinci sırada

    © AA /
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 45
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102819/81/1028198153_0:70:1200:745_1200x675_80_0_0_ddd7c50e6c455590b6e1f5ada9f0fbda.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202005101042009730-yilin-ilk-ceyreginde-en-cok-satan-telefonlar-belli-oldu-iphone-yine-birinci-sirada/

    Canalys araştırmasına göre yeni bir raporda ilk çeyrekte en çok satan 10 telefonu açıkladı. Buna göre, en çok satılan telefonlar listesinde Apple, Samsung ve Xiaomi markalarının telefonları bulunuyor.

    Dünya çapında koronavirüs nedeniyle, 2020’nin ilk çeyreğinde akıllı telefon satışlar önemli ölçüde düştü. Ancak, uygun fiyatlı telefonlar satılmaya devam etti.

    Canalys, yeni bir raporda ilk çeyrekte en çok satan 10 telefonu açıkladı. Bu telefonlar Apple, Xiaomi ve Samsung modellerinden oluşuyor.

    En çok satan iPhone

    İlk çeyrekte 18 milyon avro satan iPhone 11, en çok satan akıllı telefon olmayı başardı. Apple, İPhone 11’e ek olarak, iPhone 11 Pro’yu 3 milyon ve Pro Max modellerini 4 milyon adet satmayı başardı.

    Son birkaç hafta boyunca açıklama yapan Tim Cook, koronavirüsten etkilenmeyeceklerini ve tekrar kalkacaklarını söyledi. 

    Xiaomi de listede

    Xiaomi’nin çok iyi satış rakamları elde ettiği Redmi serisi, 3 model ile en çok satan akıllı telefonlar listesine girmeyi başardı.

    8 milyon Redmi Note 8 ve 8T modeli satışı yapan Xiaomi ikinci sırada yer aldı. Bu modeller Bunu 5 milyon ile Redmi Note 8 Pro ve 3 milyon ile Redmi 8A takip etti.

     

    Samsung yine ilk 10'da

    Samsung’un A51 modeli, bu yılın ilk çeyreğinde 6 milyon adet sattı ve bu da onu en çok satan üçüncü akıllı telefon haline getirdi. Güney Koreli şirketin Galaxy A serisi ile başarısı da bu listeye yansıdı.

    Samsung; Galaxy A51’in yanı sıra Galaxy A10, Galaxy A20 ve Galaxy A01 ile listeye dahil edildi.

    İlk çeyrekte en çok satan akıllı telefonların listesi ise şu şekilde: 

    - Apple iPhone 11

    - Xiaomi Redmi Not 8 ve 8T

    - Samsung Galaxy A51

    - Samsung Galaxy A10s

    - Xiaomi Redmi Not 8 Pro

    - Apple iPhone 11 Pro Max

    - Samsung Galaxy A20s

    - Samsung Galaxy A01

    - Xiaomi Redmi 8A

    - Apple iPhone 11 Pro

    Etiketler:
    Satış, Samsung, Telefon, Xiaomi, iPhone
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    65 yaş ve üstü vatandaşlar 2 ay sonra sokağa çıktı: Bizden uzak durun
    Zafer'in 75. yıldönümü
    Koronavirüse rağmen Rusya'da Zafer'in 75. yıldönümü kutlanıyor
    İnfografik
    45 mm tanksavar top (53-K)
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet