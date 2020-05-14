Rus milletvekilinin ‘tek taraflı yaptırımlar kalksın’ çağrısına Guterres’ten destek

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, geçen Nisan ayında, Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere politikacılarına ve parlamentolarına gönderdiği mektupta tek taraflı yaptırımlardan vazgeçme çağrısında bulunmuştu. Mektupta, tüm dünyayı etkisi altına alan epidemiyolojik tehdit koşullarında, sıradan insanları hayatta kalma mücadelesinin eşiğine getiren “önleme” paradigması kapsamında düşünmeyi bırakmanın zamanı geldiği ifade edilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Slutskiy’e gönderdiği yanıt mektubunda, “Bu küresel sorunun bazı yönlerine karşı mücadelede uluslararası işbirliğine ihtiyaç olduğu yönündeki görüşlerinize tamamen katılıyorum. Rusya Federasyonu dahil BM üyesi ülkeleri, çağımızın en büyük sağlık kriziyle mücadelede, Mart 2020’de başlatılan Küresel İnsani Müdahale Planı’nın finansmanı dahil birbirimizi desteklemeye çağırıyorum” ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı küresel ateşkes çağrısına Rusya tarafından destek aldıklarının altını çizen Guterres, BM’nin tüm üyelerinden en kısa zamanda bu çağrıya katılmalarını talep etti.

Daha önce BM’nin, koronavirüs sorunuyla karşı karşıya olan ülkelerin sağlık sistemlerinin yıkılmasını önlemek amacıyla bu ülkelere yönelik uygulanan geniş sektörel yaptırımların gözden geçirilmesi çağrısında bulunduğunu hatırlatan Genel Sekreter, 26 Mart’ta G20 liderlerine yazdığı mektupta, ülkelerin koronavirüs salgınına etkili yanıt verme yeteneğini zayıflatacak her türlü kısıtlamalardan kaçınılması çağrısında bulunduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha sonra 27 Mart’ta üye ülkeleriyle brifing sırasında bu çağrımı tekrarladım. Kamuya açık veya özel olsun bu sorunların çözümünde aktif rol almaya devam etmeyi planlıyorum. Yıkıcı salgınla mücadeledeki ve tüm dünyanın güvenliğini ve refahını sağlama konusundaki ortak çabalarımıza Rusya Federasyonu hükümeti, Devlet Duması ve Federasyon Konseyi tarafından destek almayı umuyorum”.