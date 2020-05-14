Rusya’dan Kuzey Kore’ye 25 bin ton buğday yardımı

Pyongyang’daki Rus Büyükelçiliği, Rusya’nın Kuzey Kore’ye insani yardım olarak 25 bin ton buğday teslim ettiğini bildirdi.

Rusya’nın Pyongyang Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Kuzey Kore’ye insani yardım olarak 25 bin ton buğday teslim edildiği belirtildi.

Büyükelçilik, Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile birlikte hazırlanan rapora göre ‘Kuzey Kore’de en az 10 milyon kişinin gıda kıtlığı yaşadığını’ hatırlattı.

‘Büyük kuraklık rekor seviyede düşük hasada neden oldu’

Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Bu durumun başlıca nedenlerinden biri, 2019’da ülkenin pirinç ekilen ana eyaletlerini vuran büyük kuraklık dahil olmak üzere olumsuz hava koşulları oldu” ifadelerine yer verildi.

Bu nedenle Rus hükümetinin Kuzey Kore’ye buğday göndererek Kore halkına yardım etme kararı aldığı belirtilen açıklamada, “14 Mayıs tarihinde Büyükelçi Aleksandr Matsegora ve büyükelçiliğin diplomatları, Novorossiysk’ten 25 bin ton kaliteli tahıl getiren (Sierra Leone bandıralı) Polina kuru yük gemisinin geçenlerde ulaştığı Nampho limanını ziyaret etti” denildi.

İlk insani yardım değil

Daha önce Suriye ve Kuzey Kore’ye 2019’da insani yardım olarak yapılan buğday sevkiyatlarının Rusya’nın bütçesine 1.5 milyar rubleye (yaklaşık 141 milyon TL) mal olduğu açıklanmıştı.

2019'da Kuzey Kore’ye yapılan tahıl teslimatları, bu ülkenin bir önceki yıl 2008'den bu yana en düşük hasadı almış olmasından kaynaklanmıştı. Rusya Şubat-Nisan 2019’da üç parti tahıl teslim etmişti, geçen haziranda ise neredeyse 4 bin tonluk bir teslimat daha gerçekleştirmişti.