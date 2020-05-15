Çin, Trump'ın 'ilişkileri kesme' tehdidine diplomatik yanıt verdi: Orta noktada buluşma zamanı

ABD Başkanı Trump’ın, ticaret anlaşmasına gölge düştüğünü dile getirerek ‘tüm ilişkileri kesme’ tehdidinde bulunduğu Çin ‘diplomatik’ çözüm önerdi. Yapılan açıklamada, "Şu anda, Çin ve ABD salgına karşı işbirliğini güçlendirmeye devam etmeli, ekonomiyi yeniden canlandırmalı. Ancak bu ABD’nin Çin ile orta noktada buluşmasını gerektiriyor" denildi.

Salgının yayılmasından Çin’i sorumlu tutan ABD Başkanı Donald Trump’ın bu kez tüm ilişkileri kesme tehdidinde bulunmasının yankıları sürüyor.

Daha diplomatik bir yaklaşımı tercih eden Çin, ABD’yi orta noktada buluşmaya ve salgına karşı mücadelede işbirliğini güçlendirmeye çağırdı.

'Zamanı değil' iması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, “Çin-ABD ilişkilerinde istikrarlı bir gelişmeyi sağlamak, her iki ülkedeki insanların temel çıkarları içindir ve dünya barışıyla istikrarına yardım eder” dedi.

Lijian, “Şu anda, Çin ve ABD salgına karşı işbirliğini güçlendirmeye devam etmeli, salgını bir an önce yenmeli, hastaları tedavi etmeli, ekonomiyi ve üretimi yeniden canlandırmalı. Ancak bu ABD’nin Çin ile orta noktada buluşmasını gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

Trump ne demişti?

Çin’e karşı söylemlerini biraz daha sertleştiren Donald Trump, Fox Business'e verdiği söyleşide koronavirüs salgınından sorumlu tuttuğu Pekin’le tüm ilişkileri kesip 500 milyar dolarlık ithalattan tasarruf etme fikrini ortaya atmıştı.

Salgının boyutu henüz bu kadar ciddi değilken ocak ayında Çin ile ticaret anlaşmasının birinci aşamasını imzaladığını hatırlatan Trump, “Muhteşem bir ticaret anlaşması yapmıştım, ama artık öyle hissetmiyorum. Daha mürekkebi kurumadan salgın patlak verdi. Ve şimdi aynı şekilde hissetmiyorum” demişti.

Çin ile yeniden müzakere yapmak istemediğini söyleyen Trump, şu sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile konuşmak istemediğini de söylemişti.