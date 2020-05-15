'Fransız Total, Rus Yamal LNG tesisinden aldığı LNG'yi Botaş'a sattı'

Reuters'ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre Botaş, geçen ay Rus Novatek'in Yamal LNG tesisindeki partnerlerinden biri olan Total'den LNG satın aldı.

Küresel ölçekte LNG sevkiyatlarını izleyen Kpler firmasından analist Rebecca Chia'ya göre, Yamal'dan yola çıkan 65 bin tonluk LNG kargosu, 13 Nisan'da gemi yoluyla Botaş'a teslim edildi.

Chia, Yamal'dan Türkiye'ye daha önce sadece 2019'un başında LNG sevkiyatı yapıldığının da altını çizdi.

Reuters'in ulaştığı Total, Botaş ve Novatek temsilcileri konuyla ilgili açıklama yapmadı.

'Mavi Akım'ın bakıma alınması nedeniyle Botaş'ın LNG alımı artacak'

Reuters'e konuşan Türk enerji sektöründen bir temsilci, Mavi Akım doğalgaz boru hattının bakım çalışmaları nedeniyle bu hattan gaz transferinin askıya alınması sonrası Botaş'ın spot piyasadan daha fazla LNG almasının beklendiğini kaydetti.

Oslo merkezli Rystad Energy'nin danışmanlarından Carlos Torres Diaz da, "Botaş için Rus boru hatlarından ithalatı azaltıp LNG satın almak anlamlı, zira şu anda LNG çok daha ucuz" dedi.

Gazprom'dan bir kaynak ise, Türkiye'ye gaz satışlarındaki düşüşün ikinci çeyrekte daha da artacağı öngörüsünde bulunarak, "Türkiye de dahil Avrupa'ya yapılan toplam sevkiyat, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19.2 azalarak 36.3 milyar metreküp oldu" ifadelerini kullandı.

Yamal LNG, Güney Tambeskoye kaynaklarından elde edilen doğal gazın sıvılaştırıldığı tesis. Projenin hissedarları arasında Novatek (yüzde 50.1), Total (yüzde 20), CNPC (yüzde 20) ve İpek Yolu Fonu (yüzde 9.9) bulunuyor.