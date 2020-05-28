Star Wars yıldızı Boyega'dan Floyd'un polis tarafından öldürülmesine sert tepki

ABD’nin Minnepolis eyaletinde George Floyd adlı siyah vatandaşın, gözaltına alınırken polis tarafından boğazına basılarak öldürülmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Star Wars filminde Finn karakterini canlandıran ünlü İngiliz oyuncu John Boyega da, Twitter hesabından yaşananlara tepki göstererek, “Gerçekten ırkçılardan nefret ediyorum, s…m” diye yazdı.

I really fucking hate racists. — John Boyega (@JohnBoyega) May 27, 2020

Tweet bir milyondan fazla kişi tarafından beğenilirken, bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü aktörü küfürlü bir ifade kullandığı için eleştirdi.

Eleştirilere kulak asmayan Boyega, “Bu benim kişisel hesabım. Çocuklar için burada bulunmuyorum” diye yazdı.

Daha sonra Instagram hesabından yayınladığı bir videoda konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Boyega, “Bu süregelen bir döngü, devam ediyor. Ben ABD’de yaşamıyorum, ama siyahım. Bunu s…m. O yüzden bir kez daha söyleyeceğim: Irkçı beyaz insanlar s….n. Ve eğer bunu beğenmediyseniz, s…m, gidin de s.k emin” ifadelerini kullandı.

John Boyega knows where he’s from I have to stan pic.twitter.com/wUYk3SWERt — AD🥇🇳🇬 (@98Toks) May 27, 2020

John Boyega, “Bu kariyerle ilgili değil, parayla ilgili değil. Tüm bu şeyler benim hayalimin bir parçasıydı, işin bir parçasıydı. Bunun insanlara nasıl davrandığınla ilgisi yok. Beni sinir edemezsiniz, ben sinir edilecek biri değilim. Zayıf insanlar tarafından yetiştirilmedim” dedi. Boyega, kullandığı ifadeler nedeniyle annesinin kendisine ‘İyi çocuk’ dediğini de belirtti.

Ünlü oyuncu, daha sonra paylaşımlarına karşı ırkçı yorumlar yapacak herkesi engelleyeceğini belirtti.

John Boyega, Star Wars'taki rolünü aldığında, çok sayıda ırkçı saldırıya maruz kalmıştı.