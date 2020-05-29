Johnson ile Trump, Kovid-19 aşısını görüştü

Başbakanlık ofisi “10 Numara”dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin, bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Kovid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için devam eden uluslararası iş birliğini ele aldıkları bildirildi.

Johnson, Trump’ı İngiltere’nin ev sahipliğinde 4 Haziran’da yapılacak sanal Küresel Aşı Zirvesi'ne de davet etti.

Johnson ve Trump, ABD’de yapılacak G7 zirvesine mümkün olması halinde liderlerin bizzat katılmalarının önemi üzerinde durdu.