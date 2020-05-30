103 yaşında koronavirüsü yendi, ilk isteği bira oldu

ABD’nin Massachusetts eyaletinde koronavirüs teşhisi konan ve 14 gün karantinada tutulan 103 yaşındaki Jennie Stejna isimli kadın, karantinanın sonunda hastalığı tamamen atlattı. Birgün gazetesinin CBS News’ten aktardığına göre tedavisi sonrasında Stejna'nın ilk isteği ise bira içmek oldu. Bakımevi çalışanları 103 yaşındaki Stejna’nın isteğini kırmadılar ve ona bira ikram ettiler. Stejna’nın bira içerken çekilen fotoğrafı da viral haline geldi.

Yerel basına konuşan Stejna'nın torunu Shelley Gunn da, büyükannesinin her zaman bu savaşçı kişiliğe sahip olduğunu söyledi. Gun ayrıca Stejna’nın kaldığı bakımevinde koronavirüsü yenen ilk kişi olduğunu da sözlerine ekledi.

İki çocuğa, üç toruna, dört büyük toruna ve üç de büyük-büyük toruna sahip Stejna, kendisine yöneltilen “Cennet’e gitmeye hazır mısın?” sorusuna ise, “Kesinlikle evet!” cevabını verdi.

İspanya’da da 113 yaşındaki Maria Branyas, koronavirüsü tamamen atlatmıştı.