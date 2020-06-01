F1 pilotu Hamilton, George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalanlara tepki gösterince mesaj yağdı

George Floyd’un polis şiddeti sonucu öldürülmesi tüm dünyada infial yaratırken, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, sessiz kalan Formula camiasını sert bir dille eleştirdi.

Hamilton, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Bazılarınız en büyük yıldızlarsınız ama adaletsizliğin ortasında sessiz kalıyorsunuz. Beyazların egemen olduğu bir spor olan benim endüstrimdeki kimseden hiçbir işaret yok. Ben beyaz olmayan insanlardan biriyim ve burada yalnız başıma duruyorum” dedi.

Irkçılığın bütün dünya için bir sorun olduğu kaydeden Hamilton, “Sadece Amerika'da değil, İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da, her yerde var. Azınlıklara davranış şekli değişmeli. Kalplerimizde ırkçılık ve nefretle doğmadık, bunlar bize öğretildi” ifadelerini kullandı.

Pilotlar 'günah çıkardı'

Hamilton’ın bu eleştirisinden sonra F1 pilotlarından peş peşe açıklamalar geldi.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, ‘#BlackLivesMatter’ (Siyahların hayatı önemlidir) hashtag’ini kullandığı Twitter paylaşımında, “Dürüst olmak gerekirse tüm bu durum hakkındaki düşüncelerimi sosyal medyada paylaşmak konusunda rahatsız ve yabancı gibi hissettim ve bu nedenle bugünden daha önce açıklama yapmadım. Tamamen yanılmışım” dedi.

Leclerc, “Irkçılık sessizlikle değil eylemlerle karşılanmalıdır. Lütfen aktif olarak katılımcı olun, farkındalığı yaymak konusunda dahil olun ve diğerlerini teşvik edin. Adaletsizliğe karşı çıkmak bizim sorumluluğumuzdur. Sessiz olmayın” ifadelerini kullandı.

#BLACKLIVESMATTER

To be completly honest, I felt out of place and uncomfortable sharing my thoughts on social media about the whole situation and this is why I haven't express myself earlier than today.

And I was completely wrong. 1/3 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 31, 2020

McLaren pilotu Lando Norris de, “Hayranlarım ve takipçilerim var. Destek ve sevgi. Bu sayede bu kadar çok kişiye önderlik etmek ve ilham vermek için gücüm var. Ancak aynı zamanda biz de doğru olanı savunuyoruz. Bu sefer senden bir şey yapmanı ve harekete geçmeni istiyorum” diye yazdı ve protestoları destekleyen bir sayfanın bağlantısını paylaştı.

I have fans and followers. Support and love. And I have power through this to lead and inspire so many. But we also stand for what’s right. This time I ask you to do something and take action. Click the link and make a difference... #blacklivesmatter https://t.co/IrVrgU2JBA pic.twitter.com/ee2A0goz84 — Lando Norris (@LandoNorris) June 1, 2020

Renault için yarışan Daniel Ricciardo, "Irkçılık zehirlidir ve şiddet veya sessizlikle değil, birlik ve eylemle ele alınması gerekir. Karşı koymalıyız, BİZ olmalıyız. Haydi, daha iyi insanlar olalım" dedi.

Williams pilotu Nicholas Latifi ise, ‘George Floyd İçin Adalet’ hashtag’iyle birlikte “Bu son bulmalı” ifadelerini kullandı.

​