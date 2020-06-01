BM'den Minneapolis'teki RİA Novosti muhabirine yönelik polis şiddeti ile ilgili açıklama

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, siyah yurttaş George Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesi üzerine Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis’te düzenlenen protesto gösterilerini takip eden RİA Novisti muhabiri Mihail Turgiyev'in suratına polis tarafından göz yaşartıcı gaz sıkılması ve buna benzer tüm olayların soruşturulması gerektiğini ifade etti.

"Arkadaşınızın iyileşiyor olmasını umarım. Somut olarak bu olayın detayları ile ilgili bilgi sahibi değilim. Ancak tüm bu olayların soruşturulması gerektiği ortada" diyen Dujarric, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel sekreterimizin Twitter’de söylediklerine dikkatinizi çekmek isterim. Alıntısı şöyle: 'Gazeteciler saldırıya uğradığı zaman, toplum saldırıya uğramış oluyor, hiçbir demokrasi basın özgürlüğü olmadan işlevlerini yerine getiremez, ayrıca hiçbir toplum suçları araştıran ve yetkililere gerçeği söyleyen gazeteciler olmadan adil olamaz.'"