Hong Kong: ABD protestolar konusunda çifte standart uyguluyor

Hong Kong’tan, ülkedeki hükümet karşıtı protestoları destekleyen ama kendi ülkesinde George Floyd gösterileri karşısındaki tutumuyla eleştirilen ABD’ye ‘çifte standart’ eleştirisi geldi.

George Floyd cinayetinin ardından ırkçılık karşıtı protestoların merkezi olan ve eylemlere verdiği yanıtla çok eleştirilen ABD’ye bir tepki de Hong Kong’dan geldi.

Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong’daki protestoları destekleyen ABD’nin kendi ülkesindeki ırkçılık karşıtı protestolara verdiği ‘farklı’ yanıtı eleştirdi.

Lam, “Son haftalarda etraftaki çifte standartları çok açık bir şekilde gördük. Biliyorsunuz ABD’de isyanlar var ve yerel hükümetlerin nasıl hareket ettiğini görüyoruz. Ve sonra Hong Kong'da, benzer isyanlarımız olduğunda, hangi pozisyonu benimsediklerini gördük” dedi.

ABD, Hong Kong’da şüphelilerin Çin'e iade yasasına tepki olarak geçen sene başlayan ve salgınla kesintiye uğrayan protestolara destek vermişti. ABD’li yetkililer, Hong Kong’un protestolara yaklaşımını da sıklıkla eleştirmişti.

Çin’in Hong Kong’da geçirmeye çalıştığı ulusal güvenlik yasasının ardından geçen hafta ABD ile ipler yeniden gerilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hong Kong’un özel statüsünü kaldırma girişiminde bulunma ve Çinli öğrencilere kısıtlamalar getirme kararının ardından Çin misilleme tehdidinde bulunmuştu.