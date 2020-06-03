Trump'ın George Floyd protestolarına yaklaşımı karşısında Trudeau'nun 'nutku tutuldu'

Donald Trump’ın ABD’de devam eden George Floyd protestolarına karşı sert yaklaşımı karşısında Kanada Başbakanı Justin Trudeau adeta söyleyecek söz bulamadı. Tam 21 saniye boyunca sessiz kalan Trudeau daha sonra, “Şimdi dinleme zamanı, insanları bir araya getirme zamanı” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın George Floyd protestolarına yönelik tutumu dünya liderlerinin de tepkisini topluyor. Bunlardan biri olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump’ı 21 saniyelik manidar bir sessizlikle eleştirdi.

Bir gazeteci, Trudeau’ya Trump’ın protestoculara karşı askeri gücü devreye sokmasını ve bir kiliseye gidip İncil ile poz vermek için eylemcileri biber gazıyla bölgeden uzaklaştırmasını nasıl değerlendirdiğini sordu.

Bunun üzerine 21 saniye gibi uzun bir süre sessiz kalan Trudeau, daha sonra “ABD’de olan bitenleri hepimiz korku ve hayretler içinde izliyoruz. Şimdi dinleme zamanı, insanları bir araya getirme zamanı ve yıllar ve on yıllar boyunca yaşanan ilerlemelere rağmen hangi adaletsizliklerin devam ettiğini öğrenme zamanı” dedi.

Watch: Canadian Prime Minister Justin Trudeau paused for 21 seconds when asked about U.S. President Donald Trump and the use of tear gas against protesters to clear the way for a photo opportunity https://t.co/6COD1UxZml pic.twitter.com/l1F6f7AxPB — TIME (@TIME) June 3, 2020

Konuyu kendi ülkesine getiren Trudeau, “Kanadalılar da zorluklar yaşadığımızı kabul etmeli, siyah Kanadalılar, ırksallaştırılan Kanadalılar her gün canlı bir gerçeklik olarak ayrımcılıkla karşı karşıya. Bunu sadece hükümet işi olarak görmemeli ve harekete geçmeliyiz, Kanadalılar olarak bunu görmeliyiz. Ayrımcılıkla mücadelede müttefik olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ‘iç terör eylemleri’ olarak nitelediği George Floyd protestolarına müdahale etmek için binlerce ağır silahlı askeri personeli ve güvenlik gücünü görevlendirdiğini duyurmuştu.

Protestolar devam ederken Trump büyük bir koruma kordonu eşliğinde St. Johns Kilisesi’ne giderek burada İncil ile poz vermişti. Trump alana gelmeden önce polis ve güvenlik güçleri biber gazı ve şiddet kullanarak bölgeyi boşaltmış, bu da Trump’ın özel bir çekim operasyonu yaptığı şeklinde yorumlanmıştı.