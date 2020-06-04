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    Meksika'da Maya uygarlığına ait bilinen en büyük ve en eski yapı keşfedildi

    © REUTERS / TAKESHI INOMATA
    Dünya
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    Maya uygarlığı tarafından inşa edilen, bilinen en eski ve en büyük yapı keşfedildi. Dikdörtgen biçimindeki devasa yapının MÖ 1000 ile 800 yılları arasında inşa edildiği düşünülüyor.

    Meksika’nın Tabasco eyaletinde, havadan sinyal algılama yöntemini kullanan araştırmacılar, antik Maya uygarlığı tarafından inşa edildiği belirtilen bilinen en eski ve en büyük yapının keşfedildiğini duyurdu.

    Guatemala sınırına yakın Aguada Fenix adlı yerde bulunan yapı, 400 metre genişliğe ve 1400 metre uzunluğa sahip, yüksekliği ise 10 ile 15 metre civarında. Bu ölçülerle, bu yapı, eski Mısır’da 1500 yıl önce inşa edilmiş Büyük Giza Piramidi’ni geçiyor.

    Statü sembolleri yok

    Yapıya bağlı dokuz büyük geçit ve bir dizi su deposu olduğu da belirtildi. Yapının toplu ayinler için kullanıldığı düşünülüyor.

    Guatemala'da Tikal ve Meksika'da Palenque gibi kentlerde bulunan diğer Maya piramitlerinin aksine bu yapının taş değil kil ve topraktan yapıldığı vurgulandı.  

    Yapı üzerinde statü sahibi kişileri tasvir eden hiçbir heykel belirtisi olmadığına dikkat çeken araştırmacılar, Maya toplumunun o dönemde daha komünal bir yapıya sahip olduğunu, çok daha sonra kraliyet tarafından yönetilen ve sosyal eşitsizliklerin başladığı hiyerarşik bir yapıya büründüğünü belirtti.

    ABD’deki Arizona Üniversitesi’nden arkeolog Takeshi Inomata, “Yatay olarak çok büyük bir yapı olduğundan, üzerinde yürürken doğal bir manzara hissi veriyor” dedi.

    Inomata, “Çevre bölgelerden birçok insanın, muhtemelen takvimsel döngülerle bağlantılı özel günler için burada toplanması olası. Ritüeller büyük olasılıkla tören alaylarının geçitler boyunca ve dikdörtgen alan içinde ilerlemesini içeriyordu. Halk ayrıca platonun ortasında yeşim taşından baltalar gibi sembolik nesneler de bırakmış” diye konuştu.

    Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

    Etiketler:
    Keşif, Ayin, Meksika, Maya Uygarlığı
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