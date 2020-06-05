Bill Gates'ten mikroçip iddialarına yanıt: O kadar aptalca ki reddetmek neredeyse zor

Bill Gates, insanlara mikroçip takmak için salgını yaratmış olabileceği yönündeki iddiaları ‘çok aptalca’ diye niteledi.

Komplo teorisyenlerinin salgından sorumlu tuttuğu Microsoft’un kurucusu Bill Gates, ‘mikroçip’ iddialarını değerlendirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Gates, “Mikroçip türü bir şeyle hiç ilgilenmedim. Bu saçmalıkları reddetmek neredeyse zor çünkü çok aptalca veya garip” ifadelerini kullandı.

Bill&Melinda Gates Vakfı'nın koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına 300 milyon dolarlık bağış yaptığını hatırlatan Bill Gates, "Hangi çocukların kızamık aşısı olduğunu ve hangilerinin olmadığını bilmek güzel" dedi.

Sağlık çalışanlarının kimlerin aşılandığını tespit etmesine yardımcı olmak için birtakım sistemlere ihtiyaç olduğunu söyleyen Gates, ancak hiçbir mikroçipin buna dahil olmadığını vurguladı.

Mikroçip iddiasını, ABD Başkanı Donald Trump’ın da bir dönem danışmanlığı yapan Roger Stone ortaya atmıştı.

Stone, “Bill Gates’in bu salgının yaratım ve yayılım sürecindeki rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık. Muhafazakâr arkadaşlarımın bazıları bunu saçma bulurken, bazıları da kesinlikle doğru buluyor. O (Gates) ve diğer küreselciler bunu, aşıları zorunlu hale getirmek ve insanlara mikroçip takmak için kullanıyor” demişti.

Bill Gates’in Ebola salgını sırasında 2015 yılında yaptığı bir TED X konuşmasında dünyayı bir sonraki büyük salgına karşı uyarmış olması son günlerde tekrar gündeme gelmiş ve ‘koronavirüsü öngördüğü’ şeklinde yorumlanmıştı.

Gates o konuşmasında, “Önümüzdeki 10 yılda bir şey 10 milyon insanı öldürürse bu muhtemelen savaş değil, oldukça bulaşıcı bir virüs olacaktır" demişti.