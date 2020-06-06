Rus senator: ABD'de etnik ‘bomba’ zaman zaman patlıyor

Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, ABD’deki genel durumun bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerinden çok önce istikrara kavuşturulacağını belirtti.

Puşkov, George Floyd’un ölümünden sorumlu şüphelilerin bu kez ‘kayırılmasının’ mümkün olmayacağını, yargı sürecinin sert ve emsal teşkil edecek şekilde işleyeceğine vurgu yaparak şunları ifade etti:

“ABD'de etnik ‘bomba’ zaman zaman patlıyor. Bu yüzden Amerikan sosyal devriminin eşiğinde olduğumuzu söyleyemem. Bence, protestolar durmaya başlayacak, yağmacılar frenlenecek, holiganlar içeri alınacak ve genel durum 2020 başkanlık seçimlerinden çok önce istikrara kavuşturulacak.”

Puşkov, protestoların etkisinin kasım ayına kadar giderek kaybolacağını, ancak gelecekte ABD’nin ırk temelli çatışmalardan kaçınmasına yardımcı olma ihtimalinin düşük olduğunu kaydetti.