Twitter, makale paylaşmak isteyen kullanıcılara soracak: Okudun mu?

Bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi ve daha verimli bir tartışmayı teşvik etmek isteyen Twitter, makale paylaşmak isteyenlere önce ‘Sen bunu okudun mu?’ diye soracağı yeni bir özelliği denemeye başladı.

Sosyal medya platformu Twitter, vurucu ya da tık tuzağı bir başlığa sahip makaleleri ‘anında’ paylaşan kullanıcılara kötü haberi verdi. Daha ‘bilgili bir tartışmayı’ teşvik etmek isteyen platform, bundan sonra takipçileriyle bir makale paylaşmak isteyenlere önce ‘Sen bunu okudun mu?’ diye soracak.

Makale linki içeren bir tweet’i retweet etmek isteyen kullanıcılardan önce o bağlantıya tıklaması istenecek. Kimse makaleyi okumaya zorlanmayacak ancak en azından bir göz atması sağlanmış olacak.

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.



To help promote informed discussion, we're testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven't opened on Twitter, we may ask if you'd like to open it first. — Twitter Support (@TwitterSupport) June 10, 2020

Twitter'ın ürün sorumlusu Kayvon Beykpour, “Bu güçlü olabilir ancak bazen de tehlikeli, özellikle de insanlar yayılmasına yardımcı oldukları içerikleri okumamışlarsa” dedi.

Bu özellik şimdilik sadece ABD’de, İngilizce ayarları aktif olan sınırlı sayıdaki Android kullanıcısı üzerinde test ediliyor. Ancak başarılı olması halinde genelleştirilmesi planlanıyor.

Columbia Üniversitesi tarafından 2016 yılında yapılan bir araştırma, kullanıcıların yüzde 59’unun paylaştıkları içerikleri okumadıklarını ortaya koymuştu.

Twitter, özellikle son dönemde salgın sürecinde sahte haberlerin ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek için çok sayıda uyarıda bulundu. Buna, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir paylaşımına ‘bilgiyi doğrula’ uyarısı koymak da dahildi.