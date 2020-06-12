BM: Libya'da bir haftada 24 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler, Libya'da son bir haftada 24 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, başkent Trablus'un güneyinde, Tarhune ve Sirte'de 24 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Yerlerinden edilenlerin birçoğunun ülkenin doğusuna hareket ettiğini ve akrabalarında barınmaya çalıştığını belirten Dujarric, Libya'da savaşan taraflara, 'sivillerin korunması ve gerginliğin azaltılması' çağrısında bulundu.

Dujarric, Tarhune'de ortaya çıkan 8 toplu mezara ilişkin ise yetkililerden, 'hızlı, etkili ve şeffaf bir soruşturma başlatılmasını' istedi.