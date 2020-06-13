NATO’dan Ukrayna’ya 'geliştirilmiş fırsatlar ortağı' statüsü

Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bunu mümkün kıldıkları için İttifak’tan ortaklarımıza çok teşekkür ediyorum. Ukrayna nihayet hak ettiği NATO’nun geliştirilmiş fırsatlar ortağı statüsünü aldı” diye yazdı.

Ukraynalı bakan, ülkesinin NATO’nun geliştirilmiş fırsatlar programına Ocak ayında başvurduğunu hatırlattı.

Ukrayna parlamentosunun 2014’te tarafsızlık statüsünü değiştiren iki yasa değişikliği kabul etmişti. İki yıl sonra da NATO üyeliğini ülkenin dış politika hedefi olarak belirleyen ek değişiklikler daha kabul edilmişti.

NATO’nun geliştirilmiş fırsatlar programı, ülkenin Avrupa Birliği ve NATO ile entegrasyon politikasına uymaya devam etmesini öngörüyor.