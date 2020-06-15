Ukrayna’dan NATO’ya girme sözü

Ukrayna'da yayınlanan Evropeyskaya Pravda gazetesine konuşan Stefanişina, NATO’nun, Ukrayna'nın Genişletilmiş Fırsatlar Ortaklığı Programı’na katılımından sonra Kiev’den beş yasa çıkarmasını beklediğini ifade etti.

Güvenlik ve savunmanın parlamento tarafından kontrolü, Ukrayna Güvenlik Servisi, istihbarat, devlet sırları ve savunma maksatlı alımlar ile ilgili yasaların beklendiğine dikkat çeken Stefanişina, NATO’nun bir diğer isteğinin ise Ukrayna-NATO Komisyonu himayesindeki Yıllık Ulusal Program’ın uygulanmasının verimliliğin denetlenmesi ile ilgili olduğunu aktardı.

‘NATO’ya girmek için çabalayacağız ve mutlaka gireceğiz’

Stefanişina, Ukrayna’nın yeni statüyü kazandıktan sonra NATO’ya girmek için çabalayacağına ve mutlaka gireceğine dair söz verdi.

Ukraynalı politikacı, “Ukrayna sadece Genişletilmiş Fırsatlar Ortaklığı Programı’na katılma isteğini değil, aynı zamanda ek araçlar kullanma isteğini de açıkça beyan etmek için elinden gelen her şeyi yaptı” ifadelerini kullandı.

Geçen cuma Ukrayna’nın, NATO’nun Genişletilmiş Fırsatlar Ortaklığı’na katıldığı öğrenildi. Şu ana kadar aynı statüde bulunan ülkeler ise Gürcistan, Ürdün, Avustralya, Finlandiya ve İsveç. Program kapsamında örgütün silahlı kuvvetler ile ortak tatbikatlar ile ilgili ek olanaklar sunuluyor.