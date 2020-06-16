Miçotakis'ten Türkiye'ye 'mahalle kabadayısı' uyarısı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Türkiye yayılmacı boru hattı hayallerinden vazgeçer ve bizimle mahalle kabadayısı olarak değil de eşit ve yasalara uygun bir partner olarak hareket ederse bunu hoş karşılarız" dedi.

Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilim giderek artarken Başbakan Kiriakos Miçotakis, Türkiye'ye sert bir uyarıda bulundu.

Resmi ziyarette bulunduğu İsrail'de gazetecilere konuşan Miçotakis, 'mahalle kabadayısı' olarak nitelediği Türkiye'yi keşif çabalarına karşı uyardı. Miçotakis, "Türkiye yayılmacı boru hattı hayallerinden vazgeçer ve bizimle mahalle kabadayısı olarak değil de eşit ve yasalara uygun bir partner olarak hareket ederse bunu hoş karşılarız" ifadelerini kullandı.

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında imzalanan enerji anlaşmasının 'kimseye karşı ya da özel olmadığını' savunan Miçotakis, Türkiye'yi bölge üzerinde siyasi ve askeri kontrol uygulamaya çalışmakla suçladı.

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki söz konusu sondaj faaliyetlerinin 'egemenlik hakkı' olduğunu savunuyor.

Miçotakis, İsrail'le Doğu Akdeniz'de yürütülen enerji projelerini görüşmek amacıyla dün, aralarında savunma ve turizm bakanlarının da olduğu altı bakan ve geniş bir heyetle Kudüs'e gitmişti.

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs, ocak ayında, Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya gaz transfer etmek için yeni bir boru hattı anlaşması imzalamıştı.