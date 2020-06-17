Miçotakis: Türkiye, bölgesel barış ve istikrar için tehdit

Salgının başından bu yana ilk resmi ziyaretini İsrail’e gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, mevkidaşı Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ‘saldırgan tavrını’ kınayan Miçotakis, “Bu etkinliğin, bölgesel barış ve istikrar için bir tehdit olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu’yu işaret eden Miçotakis, “Başbakan ile görüşmemizde deniz ve kara sınırlarımızda son zamanlarda yaşanan Türklerin yasadışı ve kışkırtıcı davranışlarını gündeme getirdim” ifadelerini kullandı.

Netanyahu açıkça eleştirmedi

Türkiye’yi açıkça eleştirmekten kaçınan Netanyahu ise Yunanistan ile olan ilişkilerine vurgu yaparak, “Ortak çıkarlarımız var, ortak zorluklarla karşı karşıyayız, olağanüstü ortak fırsatlara sahibiz” dedi.

Netanyahu ayrıca, koronavirüs vakalarındaki azalma eğiliminin sürmesi halinde 1 Ağustos’tan itibaren İsrail vatandaşlarının Yunanistan ve Kıbrıs’a seyahat etmelerine izin verebileceklerini söyledi.

Miçotakis, dün de Türkiye'yi keşif çabalarına karşı uyarmış ve "Türkiye yayılmacı boru hattı hayallerinden vazgeçer ve bizimle mahalle kabadayısı olarak değil de eşit ve yasalara uygun bir partner olarak hareket ederse bunu hoş karşılarız” demişti.

Kiriakos Miçotakis, İsrail'le Doğu Akdeniz'de yürütülen enerji projelerini görüşmek amacıyla, aralarında savunma ve turizm bakanlarının da olduğu altı bakan ve geniş bir heyetle Kudüs'e gitmişti.

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs, ocak ayında, Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya gaz transfer etmek için yeni bir boru hattı anlaşması imzalamıştı. Buna tepki gösteren Türkiye bölgeye sondaj gemilerini göndermişti.

Yunanistan, Türkiye’nin bölgedeki sondaj faaliyetlerini ‘siyasi ve askeri kontrol çabası’ olarak değerlendiriyor; Ankara ise bunun 'egemenlik hakkı' olduğunu savunuyor.