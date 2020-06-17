Kanada Başbakanı Trudeau, BM Güvenlik Konseyi'nden sandalye istiyor

Kanada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) yer almak istiyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Kanada'nın BM Güvenlik Konseyi'nee seçilmesi konusundaki uzun süreçli kampanyası, bugün New York'ta sona erecek. Son üç ayda Senegal'den İspanya'ya, Uganda'dan Ukrayna'ya kadar 40'tan fazla ülke lideriyle görüşen Trudeau yaptığı açıklamada, konseyde yer almanın Kanada'nın dünya çapında etkili olmaya devam etmesinin bir yolu olduğunu ifade etti.

Trudeau, "Geçtiğimiz aylarda ister koronavirüste olsun, ister kalkınma ve finansal reformda olsun, ister iklim değişikliğinde olsun, barışı korumadan güvenliğe kadar çeşitli konular üzerinde ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

Kanada'nın kazanması durumunda ülke, iki yıllık dönem için konseyin geçici 10 üyesinden biri olacak.

BM Genel Kurulu, her yıl Güvenlik Konseyi'ne 5 ülke seçiyor. BMGK'da sandalye kazanmak isteyen ülkeler, üçte iki çoğunluğu sağlamak durumunda.

Konseyin 5 daimi üyesi ise ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin.