BM Güvenlik Konseyi'nin yeni geçici üyeleri belirlendi

İrlanda, Norveç, Hindistan ve Meksika 2021-2022 döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyesi olarak görev yapacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne 4 geçici üye seçildi. 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, Batı Avrupa ve Diğer Devletler Grubu'ndan Kanada, İrlanda ve Norveç iki koltuk için yarıştı.

Konsey'e iki yıllığına İrlanda ve Norveç geçici üye olarak seçildi, Kanada seçimi kaybetti.

Afrika grubunda bir koltuk için yarışan ancak seçilebilmek için gereken yeterli oyu alamayan Kenya ve Cibuti, bu koltuk için yarın tekrar yarışacak.

Latin Amerika ve Karayipler grubundan Meksika, BMGK geçici üyeliğine seçildi.

Asya-Pasifik grubundan ise Hindistan konseyde koltuk kazandı.

Söz konusu 5 ülke, 1 Ocak 2021'den itibaren BMGK'de 2 yıl boyunca geçici üye olarak görev yapacak.

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından 2 yıl için BM Genel Kurulu'nda seçiliyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.

Halen Konsey üyesi olan Belçika, Almanya, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya ve Güney Afrika'nın görev süreleri bu yılın bitiminde sona erecek.

BM Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilmek için 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılacak seçimde toplam oyların üçte ikisini almak gerekiyor.