Nazarbayev'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Nazarbayev’in internet sitesinden yapılan açıklamada, “Elbaşının (Nazarbayev) koronavirüs testinin sonucu maalesef pozitif çıktı. Endişelenmek için bir sebep yok. Nursultan Nazarbayev uzaktan çalışmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Nazarbayev'in karantinada tutulduğu da belirtildi.

Daha önce Kazakistan hükümeti ülkenin altı kentinde karantina tedbirlerinin artırılması kararı vermişti. Karara göre, alışveriş merkezleri, kamuya açık yerler kapatılacak ve toplu taşıma araçlarının faaliyetleri sınırlandırılacak.

Worldometer’a göre, Kazakistan’da 15 binden fazla vaka kaydedildi ve 97 kişinin hayatını kaybetti.