Bolton'ın kriz yaratan kitabından: Trump, Kim'e 'Roket Adam' CD'sini vermeye kafaya takmıştı

Daha yayımlanmadan krize neden olan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın kitabında, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘roket adam’ diye seslendiği Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a, ünlü yıldız Elton John’un aynı adı taşıyan bir CD’sini hediye etmeyi kafaya taktığı belirtiliyor.

ABD yönetiminin yayımlanmaması için dava açtığı eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ‘The Room Where It Happened: A White House Memoir’ (Olayın Gerçekleştiği Yer: Bir Beyaz Saray Hatırası) adlı yeni kitabından bazı bölümler basına yansımaya devam ediyor.

Washington Post’un haberine göre, nükleer müzakereler sırasında Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile “Birbirimize aşık olduk” diyecek kadar yakınlaşan ABD Başkanı Donald Trump, ona bir hediye göndermeye kafayı takmış.

Haziran 2018’de Singapur’da yapılan görüşmelerden dört ay kadar sonra Kuzey Kore’yi ziyaret etmeye hazırlanan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya ısrarlı taleplerde bulunan Trump, ondan ünlü şarkıcı Elton John’un ‘Roket Adam’ adlı CD’sini Kim’e hediye etmesini istemiş.

'Kim ile bizatihi görüşmediğini idrak edemedi'

Kuzey Kore’nin nükleer denemelerini eleştirmek için Kim’e ‘roket adam’ diye seslenen Trump , bu hediye aracılığıyla bunun aslındaanlamına geldiği konusunda Kuzey Kore liderini ikna etmeyi düşünmüş.

Washington Post’un aktardığına göre Bolton, “Trump, Pompeo’nun ziyaret sırasında Kim Jong-un ile bizatihi görüşmediğini idrak etmiş görünmüyordu, Pompeo’ya CD’yi verip vermediğini soruyordu. Pompeo vermemişti. O CD’yi Kim’e iletmek aylar boyunca yüksek bir öncelik olarak kaldı” diye yazdı.

Beyaz Saray'a göre ulusal güvenliği tehlikeye atıyor

John Bolton'ın bazı bölümleri basına yansıyan kitabı Beyaz Saray ile gerilime neden oluyor.

ABD Başkanı Trump, kitapla ilgili suçlamada bulunup bulunmama kararını Adalet Bakanı William Barr'ın vereceğini, ancak meselenin eninde sonunda yargıya intikal edeceğini ima etmişti.

Bunun ardından ABD Adalet Bakanlığı tarafından Washington DC Bölge Mahkemesinde açılan davada, John Bolton'ın kitabının, ‘ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek derecede devletin gizli bilgilerini içerdiği’ öne sürülmüştü.

Gelecek hafta yayımlanması beklenen kitapta sadece yeniden seçilmeye odaklanan Trump'ın rastgele, bazen tehlikeli kararlar aldığından; Çin, Rusya, Ukrayna, Kuzey Kore, İran, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi müttefikler ve düşmanlara yaklaşımından bahsedildiği belirtiliyor.